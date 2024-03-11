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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايز ترجع لزوجتك ادفع مليون و160 ألف جنيه.. قرار عاجل من المحكمة

إذا أردت الرجوع إلى
إذا أردت الرجوع إلى زوجتك عليك بدفع مليون و160 ألف جنيه

عاد الزوج من خارج مصر بعد أن هجر زوجته لسنوات طويلة ظلت خلالها الزوجة المسكينة بطفليها وتربيتهما رغم المعاناة التي عاشتها بعد هجر زوجها لها لسنوات.

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سافر الزوج وهو محطم يبحث عن فرصة حتى تيسرت حالته المادية ولكنه نسى زوجته وأطفاله وقرر أن يعيش لنفسه ولكنه أحس بعد سنوات طويلة أن ما يحوزه من أموال سيضيع هباءًا لو لم يعد إلى وطنه وأسرته وأنه سيموت وحيدًا بالغربة دون أحد يتواجد إلى جواره أحد .

عاد سريعًا بعد أن فكر أنه له أسرة وزوجة وطلب الرجوع إليها ليجد الزوجة قد رفعت قضية تطالب بحقوقها ونفقتها طوال تلك السنوات، فتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة لتسوية الخلاف مع زوجته ووعد بتنفيذ طلبات زوجته، ورد متجمد حقوقها ونفقاتها بـ580 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج مصر.

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وتقدمت الزوجة بدعوى تتهم والد الزوج الغائب بالاستيلاء علي مسكن الزوجية وطردها منه، وتركها معلقة، ورفضه الإنفاق عليها والتخلي عن مسئولية أطفاله، ورفضه تطليقها وتركها علي ذمته طوال تلك السنوات بحجة خوفه من زواجها، وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد اتفاق بالتراضي ورد الزوج المبلغ الذي طلبته زوجته وتعديله من 580 ألف جنيه إلى مليون و160 ألف بعد أن قدمت ما يفيد سدادها هذه النفقات ويسار حالة زوجها المادية وفقاً لتحريات الدخل، وتنازل الزوج  عن دعوى النشوز وتنازلت الزوجة عن دعوي الطلاق بعقد الصلح وحل الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت لسنوات.

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