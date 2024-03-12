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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الثلاثاء، أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد "أبو غنام" الأثرى بمدينة بيلا، وذلك للاطلاع على سير العمل في أعمال تطويره، والذي يجري ترميمه حاليًا بالتعاون المُشترك بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

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كما تفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد، وصب وتركيب الشرفات، وصب الدكة الخرسانية، فضلًا عن أعمال الكهرباء، والمحارة الداخلية والخارجية، وأعمال تركيب إطارات نوافذ  المسجد، وتكسية الأعمدة الدائرية بصحن المسجد.

أوضح المحافظ، أن أعمال تطوير وترميم مسجد أبو غنام الأثرى، يعد نقلة حضارية وينتظرها مريدو الأولياء من محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، لافتًا الى أن المساجد الأثرية تساهم في إحياء التراث الإسلامي، وتمثل رمزًا هامًا للتاريخ الإسلامي، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال التطوير، والإسراع في إنجاز أعمال التطوير، مع مراعاة الطابع الأثري للمسجد.

جدير بالذكر، أن تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين، يرجع إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تُحفة معمارية، ويقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.

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العصر المملوكي العربية للتصنيع اللواء جمال نورالدين تصنيف سيماجو الإسباني ترميم مسجد

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