قبل موسمها|هل فسد محصول المانجو على الأشجار؟.. الفلاحين تجيب

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول فساد محصول المانجو هذا الموسم نتيجة عدة عوامل، لعل أبرزها استخدام المبيدات المغشوشة في الزراعة ، خاصة وأن أشجار المانجو تحتاج إلى عناية طوال العام، وليس فقط في مرحلة التزهير أو الحصاد.



فساد محصول المانجو

وفى هذا الصدد قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ما تم تداوله حول فساد محصول المانجو غير صحيح، حيث إننا فى بداية الموسم ولم تظهر أى علامات فساد أو غيره ، معلقا :"لسه بدري أننا نتكلم عن محصول المانجو من دلوقتي" .

وأضاف "أبو صدام " خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، أنه وارد أن يكون هناك جانب سلبي للمبيدات المغشوشة، حيث تكلف المزارع ، وفى نفس الوقت لا تستطيع أن تقضي على الحشرات والأمراض ، وهذا انتشر خلال الفترة الأخيرة .

تشديد الرقابة

وطالب بتشديد الرقابة على متاجر المبيدات ، لكن بالنسبة لموضوع المانجو لايستطيع أحد التنبؤ بها الآن سواء بفسادها أو عدمه ، مناشدا جميع مزارعي المانجو اتباع أهم النصائح والإرشادات حتى لا يقع تحت طائلة خسارة المحصول.

وأشار " نقيب الفلاحين " إلى أن المانجو من أهم المحاصيل التى تأثرت جراء التغيرات المناخية وقد شهدنا ذلك خلال الموسم قبل الماضي .

نصائح لمزارعي المانجو

وقدم عدة نصائح لمزارعي المانجو أهمها:" ضرورة الاعتدال في عملية الري خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، حتى تظل الشجرة رطبة لتعويض كمية الفاقد من المياه ، والتدرج في مستوى الري، كلما ارتفعت درجة الحرارة. كذلك ضرورة الاهتمام برش العناصر الصغرى؛ لأهميتها في عملية التلقيح والإخصاب ، كما نصح بضرورة الاهتمام برش العناصر الصغرى؛ لأهميتها في عملية التلقيح والإخصاب.