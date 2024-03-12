أسعار القطايف والكنافة اليدوي في مصر 2024

ظهرت الكنافة لأول مرة داخل قصور الخلفاء والمقربين لهم من الأثرياء، ولكنها سرعان ما انتقلت إلى موائد البسطاء، وبمرور الوقت تحولت إلى صنعة يتفنن أصحابها فى تطوير المنتج وإضافة الجديد الذى يضمن أكبر قدر من الرواج، وحتي الآن تجد صنايعية يتمسكون بالأدوات التقليدية لصناعة الكنافة، يصرون على استخدام «الكوز والصاج» ويرفضون الاستسلام لشغل الماكينات الآلية، وهو ما صادف رواجاً يرتبط بحنين البعض لحلاوة زمان بتفاصيلها البسيطة.

في البداية قال الحج محمد عادل صاحب أحد محلات الكنافة والقطايف نحن ننتظر شهر رمضان من العام للعام لزيادة حركة البيع والشراء علي الكنافة والقطايف والجلاش والرقاق.

وأضاف أنهم يستخدمون الأدوات البسيطة المستخدمة قديما في صناعة الكنافة والقطايف مثل الحلة النحاس والكوز النحاس لصب الكنافة والفطايف؛ مشيرا إلى أن أسعار الكنافة والقطايف 40 جنيها هذا العام.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=366163149590845&id=100053232286266&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f