عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جاب من الآخر.. نجلاء بدر تحرج مي عمر: أنت مالك

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حلت الفنانتان مي عمر ونجلا بدر، ضيفتين في الحلقة الثانية من برنامج “رامز جاب من الآخر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم، الثلاثاء، مع الفنان رامز جلال. 

ردت الفنانة نجلاء بدر، على سؤال عن سبب نقدها للفنانة مي عمر، قائلةً "أنا لم أنتقد مي عمر وانتقدت المخرج محمد سامي"، لترد عليها "ليه تنتقديه"، لترد نجلاء بدر "انتي مالك انتي، ببني وبينه شغل".

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.
 

نجلاء بدر مي عمر الفنانة نجلاء بدر المخرج محمد سامي برنامج “رامز جاب من الأخر رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

مفاجأة في ضحيتي رامز جلال خلال الحلقة الثانية

ترشيحاتنا

أمير كرارة: لن أشارك في عمل يهز صورتي أمام أسرتي

الفترة القادمة أفضل.. وزير المالية يكشف مفاجأة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان.. مسموح لهؤلاء بالعمل 24 ساعة

جاب من الآخر.. صلح بين مي عمر ونجلاء بدر برعاية رامز جلال

كلوب: ليفربول لم يستغل محمد صلاح بشكل صحيح

روسيا تنفي تلقي تحذيرات من الولايات المتحدة بشأن هجمات إرهابية محتملة بموسكو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

فيديو

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ