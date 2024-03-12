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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وداعا جوليا يفتتح الدورة الرابعة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية

وداعا جوليا
وداعا جوليا

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة عشر من المهرجان، والتي تقام في الفترة بين 22 - 28 أبريل 2024 في مدينة مالمو السويدية.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد كردفاني، ومن إنتاج سوداني سويدي الماني سعودي فرنسي مصري مشترك، وبطولة كل من إيمان يوسف، سيران رياك ونزار جمعة. تدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل انفصال جنوب السودان بقليل، حيث تسعى مغنية سابقة من سكان الشمال إلى التخلص من الإحساس  بالذنب بعد تسببها في وفاة رجل من الجنوب، عن طريق تعيين زوجته خادمة لها الفيلم يشارك أيضا ضمن مسابقة الأفلام الطويلة فى المهرجان.

وداعا جوليا

كان العرض العالمي الأول لفيلم "وداعًا جوليا" ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي الصيف الماضي ضمن مسابقة "نظرة ما". وحصل الفيلم عندما كان في مرحلة التطوير على جائزة التطوير في أيام صناعة السينما لمهرجان مالمو للسينما العربية عام ٢٠٢١، وحقق الفيلم العديد من الجوائز خلال رحلة عرضه حول العالم.
 

صرح مخرج الفيلم محمد كردفاني قائلاً: "يشرفني ويسعدني أن يتم عرض الفيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، ليس فقط لأنه مهرجان مهم لصانعي الأفلام العرب ولكن أيضًا لأن مهرجان مالمو للسينما العربية كان من أوائل الداعمين للفيلم عندما كان مجرد فكرة. حصلنا على منحة تطوير من أيام الصناعة في مهرجان مالمو للسينما العربية، والتي ساعدت حقًا في إطلاق مشروع 'وداعًا جوليا'، وسنكون دائمًا ممتنين لذلك.
 

كما صرح المستشار الإداري و الفني لمهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي حيث قال, بعد أن شهدت ولادة الفيلم السوداني "وداعاً جوليا" الأولى في أيام مالمو لصناعة السينما في عام ٢٠٢١، وحصل الفيلم على منحة التطوير، وبعد أن نال 25 جائزة هامة من المهرجانات الإقليمية والعالمية، وبعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان في عام 2023، كان مناسبًا لافتتاح الدورة الرابعة عشرة لمهرجان مالمو بهذا العمل المثير. يعتبر الفيلم جذابًا من حيث المعالجة والمضمون، وأعتقد أن مهرجان مالمو سيستمتع حقًا بهذا الإبداع السينمائي الجميل.

 

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