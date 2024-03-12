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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء بمجلس الشيوخ في رسالة لـ بايدن: أوقفوا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء، أن ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم اليهودي بيرني ساندرز، بعثوا برسالة إلى الرئيس جو بايدن ناشدوه فيها وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، إذا واصلت حكومة نتنياهو عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب المشرعين، فإن القانون الأمريكي يحظر تقديم المساعدات العسكرية للدول التي تقيد نقل المساعدات الإنسانية.

وجاء في رسالة التي أرسلها ساندرز، وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إلى الرئيس بايدن، من بين أمور أخرى، أنهم يناشدون الرئيس أن "يوضح لحكومة نتنياهو إن عدم توسيع المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كبير سيؤدي إلى عواقب وخيمة، كما ينص القانون الأمريكي".

ووفقا للصحيفة تميز الرسالة بين المساعدات الدفاعية لإسرائيل، مثل تمويل صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، والمساعدات العسكرية لهجومها على قطاع غزة.

ووفقا لساندرز، بمجرد أن يعلم الرئيس أن دولة ما تمنع أو تقيد نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية، لا يمكن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لذلك البلد. وقال ساندرز: "هذا بالضبط ما تفعله إسرائيل، فهي تمنع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة من الوصول إلى سكان غزة". "إنها تنتهك القانون وبالتالي يجب تعليق المساعدات المالية."

وبحسب الصحيفة فقد عبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا على الرسالة عن استيائهم من سلوك بنيامين نتنياهو، ويأملون أنه بمساعدة الضغط الذي يمارسه بايدن، سيتمكنون من إقناع إسرائيل بتغيير سلوكها في القطاع، بينما تتزايد التقارير عن مقتل مدنيين والمجاعة بين سكان غزة.

وفي الأشهر الأخيرة، انتقد بايدن سلوك نتنياهو أكثر من مرة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس في مقابلة مع شبكة MSNBC، إنه يعتقد أن نتنياهو "مخطئ" في إدارة الحرب، ويؤذي إسرائيل من خلال إبعاد الدعم الدولي عنها. وكرر بايدن تصريحاته السابقة وأكد أن من حق رئيس وزراء إسرائيل الدفاع عن البلاد، لكنه أشار إلى أنه "يجب عليه إيلاء المزيد من الاهتمام للأبرياء الذين يقتلون نتيجة الإجراءات المتخذة".

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