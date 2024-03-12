عقار رقم 9.. إنقاذ سكان عمارة بعد انهيار سقف شقة بالعمرانية

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة سكان العقار رقم 9 بشارع حسن أبو العلا في منطقة العمرانية، بعد سقوط جزء من سقف الدور الأول بعد الأرضي، كما تم تشميع المبنى لحين إجراء معاينة من قبل لجنة التنظيم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط جزء من سقف العقار المذكور، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري وإخلاء العقار وتشميعه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سلامة السكان وضمان سلامة المبنى والمنطقة المحيطة به.

تم استدعاء فرق الإنقاذ والإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم إجلاء جميع سكان العقار بسلام ودون وقوع إصابات. وقد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار السقف وتحديد مدى سلامة باقي العقار.