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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير الجزء 8 الحلقة 2.. أحمد مكي يكتشف حقيقة من حوله

الكبير
الكبير

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الكثير من المواقف الكوميدية والطريفة والتي جمعت شخصية الكبير بضيف الشرف محمد ثروت.

ووافق الكبير علي طلب كبيرة الشمامين “صفاء الطوخي” والتي خطفته أمس من أجل تنفيذ مهمة خطف أهل المزاريطة ذو رائحة كريهة.

 

ووقع اختيار الكبير علي خطف طبازة ليكون أول الأشخاص الذين يخطفهم الكبير من أهالي المزاريطة ليتبقي له 99 أخرين.

 

وخلال عملية البحث في القرية عن الأشخاص ذو رائحة كريهة قابل الكبير وهو متخفي، أهل بيته مربوحة وأولاده ، والذين ظنوا أنه توفي وسمع حديثهم عنه وكرههم له وهو ما جعله يتوعد لهم حينما يعود لأخذ حقه.

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية

احداث مسلسل الكبير :

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

 

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن،  سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it.

الكبير مسلسل الكبير محمد ثروت

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