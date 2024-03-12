صحيفة إسرائيلية: نتنياهو لا يعتزم إعادة العمال الفلسطينيين

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو لا يعتزم إعادة العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن خلاف نشب بين نتنياهو ووزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، العضو البارز في حزب الليكود الحاكم، بسبب قضية العمال الأجانب قبل التصويت اليوم الأربعاء على ميزانية الحكومة المعدلة لعام 2024.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب، اتهم بركات، نتنياهو بتأخير قرار “السماح بوصول العمال الأجانب ليحلوا محل العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وقال بركات: إعادة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل خطأ فادح، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي".

وتابع: "حتى الآن، وافقت الحكومة على دخول بضعة آلاف من العمال الأجانب، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي تقدر بعشرات مليارات الشواكل".

وفرضت إسرائيل قيودا صارمة على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، غادر الآلاف من عمال المزارع الأجانب في جنوب إسرائيل البلاد في أعقاب الهجمات.