5 إمكانات سرية لا تعرفها في سيارتك.. ما هي؟

يسعى محبو السيارات دائمًا خلف الميزات الجذابة والجديدة التي تتنافس على إبرازها العلامات المختلفة، ولكن هنالك العديد من الميزات الخفية في سيارتك والتي قد لا تعلم عنها شيئًا، إليك 5 منها:

مؤشر حالة الطريق

تحتوي كل سيارة جديدة تقريبًا على مستشعر لدرجة الحرارة الخارجية، هذا المستشعر يقوم بتنبيهك لدرجة حرارة الطريق عندما تنخفض أو ترتفع، ويُشار إليها بضوء نقطة ثلج على لوحة القيادة.

وفي بعض الأنظمة، قد يتم إصدار تنبيه صوتي قصير أو عرض رسالة قصيرة تخبرك بالتغيرات الخارجية، وتقدم معظم هذه الأنظمة هذا التنبيه عندما تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 38°F أو 40°F، حيث تتجمد الجسور والفتحات فوق الطرق قبل أن يحدث ذلك لباقي الطريق.

مفتاح الانزلاق. صورة لزر التحكم بالثبات في سيارة حديثة

التحكم بالثبات

فقدان السيطرة على السيارة أثناء القيادة هو أحد أكثر اللحظات رعباً التي يمكن أن تواجهها وأنت خلف عجلة القيادة، ولحسن الحظ، جميع السيارات الجديدة المباعة في أمريكا منذ عام 2012 مزودة بنظام التحكم الإلكتروني بالثبات، وهو نظام يراقب باستمرار جميع العجلات الأربعة.

إذا كانت السيارة بدأت تنزلق خارج السيطرة، عادةً ما تكون العجلات في نهاية واحدة من السيارة تدور بسرعة أعلى من الأخرى (نظراً لفقدانها للالتصاق). سيقوم نظام التحكم الإلكتروني بالثبات بتطبيق الفرامل على جانب واحد من السيارة، أو حتى على زاوية واحدة، لمساعدة في تصحيح الانزلاق.

يمكنك تعطيل تحكم الثبات مؤقتًا في بعض السيارات:

- ابحث عن زر محدد باسم "ESC" أو مرسوم بصورة سيارة تنزلق - إذا كان ذلك ضروري لمساعدة السيارة في الخروج من الطين أو الثلج المتزلج.

المرة القادمة، إذا وجدت نفسك في انزلاق أو موقف قيادي مخيف آخر، ستساعدك هذه النصائح في التعامل معه.

أنظمة المساعدة للسائق المتقدمة

مع كل تتميز به السيارة الحديثة، ليس من المستغرب أن نحتاج إلى قليل من المساعدة، تستخدم العديد من الميزات الجديدة، المعروفة باسم أنظمة المساعدة للسائق المتقدمة (ADAS بالاختصار)، مجموعة من الأدوات لجعل القيادة أكثر أمانًا واسترخاءً. تستخدم بعض هذه الميزات أنظمة الرادار والليزر لفحص الطريق أمامك وخلفك، محذرة من المخاطر.

إحدى هذه الميزات هي تحذير الاصطدام الأمامي، الذي يراقب سرعة السيارات الأمامية حال خفضت سرعتها أو توقفت، إذا لم تستطع وضع قدمك على دواسة الفرامل، فسوف تومض تحذيرًا على لوحة القيادة.

قد تأخذ بعض السيارات الأمر أبعد من ذلك، وتقوم فعليًا بتطبيق الفرامل من أجلك لمساعدتك في تفادي الاصطدام.

مراقبة النقاط العمياء

تغيير المسار على الطريق السريع المزدحم يمكن أن يكون خطيرًا، بغض النظر عن مدى تعديلك للمرايا للقضاء على أي نقطة عمياء، فإن هناك دائمًا إمكانية لأن يقرر سائق آخر دخول المسار الذي كنت تخطط لدمجه، لذا يمكن أن تساعد أنظمة مراقبة نقاط العميان في هذا الوضع.

تستخدم هذه الأنظمة أجهزة الرادار والاستشعار الأخرى لتحديد وجود عائق إلى اليسار أو اليمين، مباشرة خلف سيارتك، وتوميض ضوء تحذيري لتنبيهك. معظم هذه الأنظمة، إذا كان هناك عائق في هذه المناطق، ستصدر تحذيرًا صوتيًا عند تشغيل إشارة التغيير - لتنبيهك بأن تغيير المسار غير مستحسن.

مرآة الأطفال

العديد من شاحنات النقل الصغيرة ومركبات العبور، التي تم تصميمها مع العائلات في الاعتبار، ستقدم مرآة مقعرة صغيرة جدًا بالقرب من المرآة الداخلية لرؤية الخلفية.

تسمح هذه المرآة الثانوية للسائق أو الراكب في المقعد الأمامي بالحصول على رؤية أفضل لركاب المقعد الخلفي - ميزة لطيفة لمراقبة الأطفال الصغار دون أن يحتاج السائق للالتفات.

تقدم شاحنة نقل هوندا Odyssey ترقية اختيارية جديدة لمرآة المحادثة: يستخدم نظام CabinWatch كاميرات في منطقة المقعد الخلفي لعرض، بلمسة زر واحدة، بالضبط ما يحدث في المقعد الخلفي.