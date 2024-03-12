محافظة الإسكندرية تتسلم 70 كرتونة محملة بنسخ مَصَاحف مهداة من القنصلية السعودية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، السفير مزيد محمد الهويشان قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وذلك في إطار التعاون المشترك، حيث أهدت قنصلية المملكة العربية السعودية للمحافظة عدد 70 كرتونة محملة بنسخ من المصحف الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته بتلقي المحافظة هذه الهدية العظيمة، مقدمًا الشكر إلى السيد السفير والمملكة ، مؤكدًا على عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

هذا وقد تسلم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، نسخ المصحف الشريف، والتي سيتم توزيعها على مساجد المحافظة وفقًا لاحتياج كل مسجد.