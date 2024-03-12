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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يدعم أحمد رفعت في أزمته الصحية

احمد رفعت
احمد رفعت

نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر منصة التواصل الاجتماعي "x"، صورة للاعب أحمد رفعت، نجم مودرن فيوتشر، دعما له بعد تعرضه لأزمة صحية. 

وكتب حساب نادي بيراميدز عبر "x": "الجميع في نادي بيراميدز يتمنى السلامة للاعب أحمد رفعت".

وعاني اللاعب احمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي قريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الإسكندرية، في الجولة 16 من مسابقة دوري NILE.

 

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