عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صد رد| الأهلي يتقدم والبنك يتعادل في أول 10 دقائق من المباراة بالدوري

الاهلي
الاهلي

نجح أنتوني موديست في افتتاح التسجيل لنادي الأهلي في مرمي البنك الأهلي ولكن عاد البنك للتعادل بعده بدقيقتين مباشرة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ونجح موديست في تسجيل هدف الأهلي في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، ورد عليه كريم بامبو في تجسيل هدف التعادل في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

الكشف عن عقوبة شيكابالا بعد إشارته لجماهير الأهلي

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

وقع من طوله في الملعب.. جمال شعبان يكشف تفاصيل مرض أحمد رفعت

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بدون النني| التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال وبورتو بدوري الأبطال

التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال

المصري يعلن انتهاء أزمة بث لقائه مع زد بالدوري

الأهلي يصل إستاد القاهرة لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

مبابي يحصل على امتياز جديد حال انتقاله لريال مدريد

لاعب منتخب مصر للشطرنج: دورة الألعاب الأفريقية كانت صعبة

جدو يحصل على رخصة التدريب B من الاتحاد الآسيوي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: لم يذكر شهر في القرآن صراحة إلا رمضان

ألمانيا تشارك بإنزال المساعدات الإنسانية جوًا في غزة

خطأ دفاعي| رضا سليم يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى البنك الأهلي

مع موجة الحر.. كيف تتجنب العطش خلال نهار رمضان؟..أستاذ مناعة يقدم نصائح لتقوية الذاكرة في شهر رمضان

طائرات التحالف الدولي تخترق المجالي الجوي السوري 8 مرات اليوم

قيادي بحركة حماس يكشف سبب تعثر المفاوضات مع إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

تحذير لمستخدمي أندرويد.. 21 تطبيقا كارثيا احذفها من هاتفك فورا

5 إمكانات سرية لا تعرفها في سيارتك.. ما هي؟

فيديو

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟..منافسة بين الهلال واتحاد جدة لضمه والسعر خيالي

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ