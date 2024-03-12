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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء .

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وتمكنت الحملات من إزالة ١١ حالة بناء مخالف على مساحة ١٥٢م٢ و ٥ حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٣ قيراط و ٤ أسهم و حاله على مساحة ١٥٠م٢ بالاضافة الى حالة متغيرات مكانية غير قانونية.

 

 

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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