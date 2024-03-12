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تحقيقات وملفات

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

اللاعب أحمد رفعت
اللاعب أحمد رفعت

اللاعب أحمد رفعت.. أثار لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، حالة من القلق عقب وقوعه أثناء لعبه في مباراة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري، دون وقوع أي إصابة له داخل الملعب.

وتصدر أسم اللاعب أحمد رفعت، تريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عقب وقوعه وسط أرض الملعب، مما أثار قلق الجماهير وكافة اللعيبة، وفي السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.

اللاعب أحمد رفعت

تحديدًا في الدقيقة 89 من مباراة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري، سقط أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر وسط ملعب استاد الإسكندرية، دون اصابته من قبل أي لاعب أخر ليتم نقله إلي المستشفى علي الفور.

وكشفت المصادر عن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت فور وصوله إلي المستشفى، ووصل اللاعب وهو يعانى من توقف تام في عضلة القلب ولكن تم إسعافه وإدخاله الرعاية المركزة.

توقف عضلة القلب

وأصدر نادي مودرن فيوتشر، بيان بشأن إصابة لاعبه أحمد رفعت، وجاء في البيان: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولي وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".
 وأوضح البيان: “عانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب، قبل أن تتحسن الأمور طبيًا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيًا مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة”.

الحالة الصحية لأحمد رفعت

وكشف الدكتور محمد كامل، مدير المستشفى التي يتواجد فيها اللاعب أحمد رفعت، عن حالة اللاعب قائلًا: "الحالة الصحية ليست مستقرة ووضعه حرج للغاية، رغم استعادة نبضات القلب عقب عملية إسعاف استغرقت ما يقرب من 90 دقيقة".

وأوضح الدكتور، أن اللاعب أحمد رفعت لم يفق حتى هذه اللحظة ولم يتحدث منذ وصوله إلى المستشفى، رغم استجابة القلب لعملية الإنعاش، ورجح أن سبب الحادث خلف الأزمة القلبية الحادة التي يواجهها أحمد رفعت قد يرجع لسوء التغذية، وقد يكون الصيام سببًا في الحادث.

تدخل الحكومة في حالة أحمد رفعت

وحرصت الحكومة المصرية علي التدخل والاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، وتواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب، لمتابعة حالة اللاعب بالمستشفى المتواجد فيها لحين استقرار حالته، وقابل فريق الجامعة الطبي أسرة اللاعب والطبيب المعالج لمعرفة الوضع الصحي للحالة، ووضع بروتوكول علاج لمدة 48 ساعة.

رابطة الأندية المصرية تدعم أحمد رفعت

وكشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، أنه هناك متابعة دقيقة لحالة اللاعب أحمد رفعت، وأكد أن حياة اللاعب أهم من أى مباراة، وهناك دعم كامل للاعب فى أزمته الصحية حتى يتعافي.

وشدد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، على أن هناك تواصلًا مع جميع الأطراف وأى شيء مطلوب للاعب ستتم تلبيته على الفور، طالبًا من الجميع الدعاء للاعب.

الأندية المصرية تدعم أحمد رفعت

وحرصت بعض الأندية المصرية علي دعم اللاعب أحمد رفعت، خلال حساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوجه النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز بالدعاء للشفاء العاجل من أجل اللاعب.

ونشر حساب النادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا للدعاء لأحمد رفعت بالشفاء العاجل، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "خالص دعواتنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب فيوتشر أحمد رفعت".

كما شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، منشوراً متمنين الشفاء العاجل للاعب فيوتشر أحمد رفعت، وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر منصة "إكس": “خالص دعواتنا بالشفاء العاجل للاعبنا السابق أحمد رفعت”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، عبر منصة التواصل الاجتماعي "x"، صورة للاعب أحمد رفعت، دعمًا له بعد تعرضه لأزمة صحية، وعلق الحساب الرسمي علي الصورة كاتبًا: "الجميع في نادي بيراميدز يتمنى السلامة للاعب أحمد رفعت".

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