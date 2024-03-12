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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وقع من طوله في الملعب.. جمال شعبان يكشف تفاصيل مرض أحمد رفعت

احمد رفعت
احمد رفعت

تصدر اللاعب أحمد رفعت بفريق مودرن فيوتشر لكرة القدم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية أدت لسقوطه فى الملعب .

أثارت واقعة اللاعب أحمد رفعت وسقوطه المفاجئ فى استاد الإسكندرية أثناء مبارة كرة القدم اهتمام نشطاء السوشيال ميديا ومشجعي كرة القدم خاصة أنه فى سن الشباب ورياضي وسقط دون أن يتعرض لإصابات أو صدامات فى الملعب.

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كشف كتور رامي المدير المناوب بمستشفى زمزم، أن حالة اللاعب أحمد رفعت عند وصوله للمستشفى كان يعانى من توقف تام في عضلة القلب ولكن تم إسعافه وإدخاله الرعاية المركزة.


وتحدث دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن حالة اللاعب أحمد رفعت ، قائلا" ناس كتير لاتعانى من مشاكل صحية وتصاب بشكل مفاجئ باختلال كهرباء القلب أو توقفه لذا لابد من اجراء فحوصات القلب".

وأوضح جمال شعبان أن السبب غالبا اختلال مفاجيء في كهرباء القلب. Sudden cardiac death
من هنا تأتي  أهمية رسم القلب  العادي وبالمجهود وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي واحيانا الدراسة الفيسيولوچية لكهرباء القلب، مشيرا إلى أن كثرة الموت المفاجيء من علامات الساعة.

 

وأضاف شعبان أن كهرباء القلب هى المنظومة التى تتحكم فى إيقاع القلب وانتظام ضرباته، حيث ينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة فى الدقيقة،  وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم لا بد أن تصدر إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا تقع فى أعلى الأذين الأيمن يمكن تشبيه دورها بدور المايسترو الذى يحكم إيقاع القلب، ثم يحدث التتابع فى تنشيط القلب الكهربى بنسق ثابت لانتقال الموجات الكهربية من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر ثم إلى البطين الأيمن والأيسر.

جمال شعبان
جمال شعبان

اختلال كهرباء القلب والسكتة وباء العصر

وأضاف جمال شعبان أن تحدث مشكلات نظم القلب عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم قلبك على نحو صحيح؛ الأمر الذي يسبب خفقان القلب على نحو سريع جدًا، أو بطيء جدًا أو غير منتظم.

قد يبدو اضطراب نظم القلب “ كهرباء القلب” كأن هناك خفقان او رفرفة او ضربة ساقطة  في القلب أو تسارع في نبضاته، وقد يكون غير ضار. 
ومع ذلك، قد تتسبب بعض أنواع اضطرابات نظم القلب في علامات وأعراض مزعجة وقد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان.

يمكن لعلاج اختلال كهرباء القلب السيطرة على نبضات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة. بالإضافة إلى ذلك، حيث أن اضطراب نظم القلب المزعج غالبًا ما يصبح أسو أو حتى يحدث نتيجة لضعف القلب أو تلفه، فقد تتمكن من الحد من خطر اضطراب نظم القلب عن طريق تبني نمط حياة صحي للقلب.

الأعراض
 يمكن أن تكتشف الاصابة باضطراب نظم القلب خلال الفحص الروتيني مع ملاحظة العلامات والأعراض ، وقد تشمل أعراض اختلال كهرباء القلب  ما يلي:
* خفقانًا في صدرك
* ضربات قلب متسارعة 
* ضربات قلب بطيئة
* ألم الصدر
* ضيق النفس
* الدوار أو الدوخة
* العرق الغزير
* الإغماء أو ما يشبه الإغماء

وتمنى دكتور جمال شعبان فى منشوره على الفيسبوك الشفاء العاجل للاعب كرة القدم المصري أحمد رفعت حيث أنه يمكث فى الرعاية المركزة الآن

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