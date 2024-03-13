فيها حاجة حلوة.. قبطي صاحب مخبز يوزع "العيش" مجانا بمناسبة رمضان بالأقصر|شاهد

"فيها حاجة حلوة وبلدنا طول عمرها بخير بناسها وأهلها الطيبين" شعار رفعه القبطي جوده ابو سامي صاحب مخبز عيش الوحدة الوطنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، حيث أطلق مبادرة بتوزيع الخبز بالمجان على المواطنين إحتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وقال جوده أبو سامي صاحب مخبز الوحدة الوطنية بإسنا، إنه يفرح مع أصدقائه وأحبابه المسلمين بقدوم شهر رمضان، لذلك قرر توزيع الخبز مجاناً بمدينة إسنا، على الأطفال والفتيات والسيدات والعمال في الشارع بجهد ذاتي دون مساهمة من أحد.

وأشار إلى أن المبادرة تقام سنوية خاصة فى شهر رمضان المبارك بحيث يحصل أى مواطن من المدينة أو خارجها على الخبز بالمجان دون تحمل أى نفقات، قائلاً" الناس غلابة ومحتاجة مساعدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولازم الجميع يساعد باللى يقدر عليه واحنا ابناء مدينة إسنا قررنا المساعدة" .

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