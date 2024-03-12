محارب الحلقة 2 .. حسن الرداد يرفض التعويض وناهد السباعي الانتحـ.ــار

أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل “ محارب ”، والذي يعرض بشكل حصري علي مجموعة قنوات cbc ، ويقوم ببطولته حسن الرداد .

وجاءت احداث الحلقة الثانية من مسلسل “ محارب ” ملئية بالاحداث حيث رفض “ محارب ” حسن الرداد الحصول علي تعريض للتنازل عن البلاغ ضد نجل رجل الاعمال “ ماجد المصري ” الذي تسبب في وفاة والدته .

منع والد خطيب محارب “ ناهد السباعي ” ان ان تذهب له في المستشفي لمساندته في وفاة والدته ، مما دفع لمحاولة الانتحار ، حيث القت بنفسها من الشرفة .

قصة مسلسل محارب :

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

أبطال مسلسل محارب :

مسلسل محارب يضم عدد من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.