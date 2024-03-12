عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

انتفاخ بعد الفطار .. إليك أفضل مشروب بين الوجبات في رمضان

انتفاخ
انتفاخ

يعد انتفاخ البطن بعد تناول الوجبات الثقيلة من الأمور الشائعة خاصة خلال شهر رمضان فعند تناول أصناف الطعام المختلفة بعد مرور يوم طويل من الصيام يشعر الأشخاص بالانتفاخ والخمول.

 

وذكر موقع “ تايمز أوف انديا” يساعد مشروب القرنفل الدافئ المحلى بالعسل فى علاج انتفاخ البطن فى رمضان والتخلص من الانزعاج المفاجئ.

خد بالك.. علامات تكشف البطاطس الفاسدة فى الأسواق

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

ولا تقتصر فوائد هذا المشروب على التخلص من انتفاخ البطن ولكنه يساعد فى تحسين كفاءة بعض أجهزة الجسم المختلفة.

 إليك أهم 5 أسباب لتناول مشروب القرنفل الدافئ بعد الوجبات الثقيلة فى إفطار رمضان .

يعزز عملية الهضم

إن احتساء مشروب القرنفل بعد الغداء والعشاء يمكن أن يساعد في تعزيز عملية الهضم عن طريق تحسين إفراز الإنزيمات الهاضمة وقد يساعد في تقليل عسر الهضم وانتفاخ البطن والغازات.

مضاد للالتهابات

يحتوي القرنفل على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الأوجينول، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي وهذا قد يخفف من الانزعاج الناجم عن الإفراط في تناول الطعام ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

 

تنظيم أفضل للأنسولين

وفقا للعديد من الدراسات، يمكن أن يساعد مضغ القرنفل في تحسين إدارة الأنسولين وفي الواقع، شرب مشروب القرنفل يمكن أن يساعد في ضمان إطلاق السكر بشكل مستدام في مجرى الدم، وبالتالي التحكم في ارتفاع السكر المفاجئ.

تنظيم السكر
تنظيم السكر

صحة الفم

إن احتساء مشروب القرنفل بعد الوجبات يمكن أن يساعد في تحسين صحة الفم وإزالة تراكم التجاويف، وذلك بسبب الخصائص المضادة للبكتيريا القوية للقرنفل التي يمكن أن تساعد في تقليل نمو البكتيريا الضارة في الفم.

 

خصائص مضادة للأكسدة

القرنفل غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن وجود الجذور الحرة في الجسم وإن احتساء هذا المشروب يمكن أن يمنح جسمك دفعة من مضادات الأكسدة التي تساعد في دعم الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

انتفاخ الانتفاخ والغازات الأنزيمات الهاضمة ارتفاع السكر افطار رمضان عسر الهضم عسر الهضم والانتفاخ علاج انتفاخ البطن الخمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

شوبير يعلق على قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

موضوعات متعلقة

لأنواعه المختلفة.. أفضل الطرق لعلاج الصداع

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

وقع من طوله في الملعب.. جمال شعبان يكشف تفاصيل مرض أحمد رفعت

مشروب رمضاني يعالج الجسم كله حتى البشرة

جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

اتخلص من مشاكل بعد الفطار .. 10 نصائح لـ علاج عسر الهضم

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

حسين الشحات يعيد التقدم للنادي الأهلي على حساب البنك الأهلي بالدوري

انتفاخ بعد الفطار .. إليك أفضل مشروب بين الوجبات في رمضان

الشرطة البرازيلية: احتجاز عدد من الركاب كرهائن في حافلة بمدينة «ريو دي جانيرو»

أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو”

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محارب الحلقة 2 .. حسن الرداد يرفض التعويض وناهد السباعي الانتحـ.ــار

لأنواعه المختلفة.. أفضل الطرق لعلاج الصداع

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

فيديو

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟..منافسة بين الهلال واتحاد جدة لضمه والسعر خيالي

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ