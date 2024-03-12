انتفاخ بعد الفطار .. إليك أفضل مشروب بين الوجبات في رمضان

يعد انتفاخ البطن بعد تناول الوجبات الثقيلة من الأمور الشائعة خاصة خلال شهر رمضان فعند تناول أصناف الطعام المختلفة بعد مرور يوم طويل من الصيام يشعر الأشخاص بالانتفاخ والخمول.

وذكر موقع “ تايمز أوف انديا” يساعد مشروب القرنفل الدافئ المحلى بالعسل فى علاج انتفاخ البطن فى رمضان والتخلص من الانزعاج المفاجئ.

ولا تقتصر فوائد هذا المشروب على التخلص من انتفاخ البطن ولكنه يساعد فى تحسين كفاءة بعض أجهزة الجسم المختلفة.

إليك أهم 5 أسباب لتناول مشروب القرنفل الدافئ بعد الوجبات الثقيلة فى إفطار رمضان .

يعزز عملية الهضم

إن احتساء مشروب القرنفل بعد الغداء والعشاء يمكن أن يساعد في تعزيز عملية الهضم عن طريق تحسين إفراز الإنزيمات الهاضمة وقد يساعد في تقليل عسر الهضم وانتفاخ البطن والغازات.

مضاد للالتهابات

يحتوي القرنفل على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الأوجينول، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي وهذا قد يخفف من الانزعاج الناجم عن الإفراط في تناول الطعام ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

تنظيم أفضل للأنسولين

وفقا للعديد من الدراسات، يمكن أن يساعد مضغ القرنفل في تحسين إدارة الأنسولين وفي الواقع، شرب مشروب القرنفل يمكن أن يساعد في ضمان إطلاق السكر بشكل مستدام في مجرى الدم، وبالتالي التحكم في ارتفاع السكر المفاجئ.

تنظيم السكر

صحة الفم

إن احتساء مشروب القرنفل بعد الوجبات يمكن أن يساعد في تحسين صحة الفم وإزالة تراكم التجاويف، وذلك بسبب الخصائص المضادة للبكتيريا القوية للقرنفل التي يمكن أن تساعد في تقليل نمو البكتيريا الضارة في الفم.

خصائص مضادة للأكسدة

القرنفل غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن وجود الجذور الحرة في الجسم وإن احتساء هذا المشروب يمكن أن يمنح جسمك دفعة من مضادات الأكسدة التي تساعد في دعم الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.