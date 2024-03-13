محمد سامي:

مبجبش شيوخ لبيتي ووالدتي اللى بترقيني

وفاة أختي أثرت فيا وبسببها بخاف من الموت والمرض

ليس لدي شهوة جمع المال ونشأت في أسرة غنية

افتقدت تامر حسني وقت خلافنا

حل المخرج محمد سامي ضيفا على برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، وكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة حول أعماله، وعن نجاحاته الكبيرة في الأعمال الدرامية، وأخرها مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذي يعرض بموسم رمضان الحالي.

علق محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي:”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.لق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.لق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي:”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.محمد سامي: عفاف شعيب كذبت علينا عشان كانت بتصور مسلسلين مع بعض|فيديو

علق المخرج محمد سامي على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له في وقت سابق أثناء مسلسل "آدم"، حيث قالت إنه أجبرها أثناء التصوير على الصعود لسيارة الشرطة رغم شعورها ببعض الآلام في ظهرها.

وقال “سامي”: “قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة، وهي اتكلمت كلام كتير كله كذب، القصة الحقيقية أننا مرة كنا بنصور مسلسل آدم ونفس الوقت بيتصور جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالتلي أخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلتلها تمام، وأنا بصور بالصدفة كلمني صديق صدفة اسمه جوزيف قال لى تعالى عدي عليا أنا بصور مشهد لـ عفاف شعيب، وعرفت إنها ف استديو ورانا، وموضوع ضهرها ده محصلش".

محمد سامي: هكون مخرج ومؤلف مسلسل عمرو سعد 2025

أعلن محمد سامي أنه مخرج ومؤلف لمسلسل بطولة الفنان عمرو سعد لموسم رمضان 2025.

وقال محمد سامي، خلال: “عمرو سعد ممثل كبير جدًا وموهوب جدًا ولكن كل ماجي اشتغل معاه متحصلش، والحظ بيبقى ضدنا مش عارف ليه”.

وأضاف محمد سامي ، خلال البرنامج: "كتبت من المسلسل لحد دلوقتي حوالي خمس حلقات ومش هقدر اقول اسمه احترامًا للمنتج صادق الصباح".لق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي :”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.

علق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي :”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.



وأضاف سامي قائلًا: "عندي شراهه للنجاح، نفسي أموت ناجح ومش منسي، وبخاف من الموت جدًا ومن المرض، لأن عندي أختي ماتت سنة 2005 كان عندها سرطان وبعد ما خفت منه مرضت تاني وماتت، هي كانت صيدلانية وموهوبة جدًا في الكتابة والشعر، لو موجودة كنا هنبقى كومبو هي تكتب وانا اخرج لانها محضرتش وانا مخرج، كانت مثقفة أوي وموهوبة أوي".



واستطرد قائلًأ: "اختي كانت بتتعالج برا في أمريكا من السرطان، وكان الدكتور يهودي، قال لابويا مطلوب مبلغ ضخم ووالدي وافق, والدكتور قاله أنا بصراحة بقولك رقم كبير عشان ترفض، وجربوا معاها كل حاجة حتى الحاجات الدينية زي بول الإبل في مرسى مطروح، لما راحت هناك رفضت التجربة ورجعت من مطروح ميتة في العربية".

علق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي :”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.



وأضاف سامي قائلًا: "عندي شراهه للنجاح، نفسي أموت ناجح ومش منسي، وبخاف من الموت جدًا ومن المرض، لأن عندي أختي ماتت سنة 2005 كان عندها سرطان وبعد ما خفت منه مرضت تاني وماتت، هي كانت صيدلانية وموهوبة جدًا في الكتابة والشعر، لو موجودة كنا هنبقى كومبو هي تكتب وانا اخرج لانها محضرتش وانا مخرج، كانت مثقفة أوي وموهوبة أوي".



واستطرد قائلًأ: "اختي كانت بتتعالج برا في أمريكا من السرطان، وكان الدكتور يهودي، قال لابويا مطلوب مبلغ ضخم ووالدي وافق, والدكتور قاله أنا بصراحة بقولك رقم كبير عشان ترفض، وجربوا معاها كل حاجة حتى الحاجات الدينية زي بول الإبل في مرسى مطروح، لما راحت هناك رفضت التجربة ورجعت من مطروح ميتة في العربية".

علق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي :”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.



وأضاف سامي قائلًا: "عندي شراهه للنجاح، نفسي أموت ناجح ومش منسي، وبخاف من الموت جدًا ومن المرض، لأن عندي أختي ماتت سنة 2005 كان عندها سرطان وبعد ما خفت منه مرضت تاني وماتت، هي كانت صيدلانية وموهوبة جدًا في الكتابة والشعر، لو موجودة كنا هنبقى كومبو هي تكتب وانا اخرج لانها محضرتش وانا مخرج، كانت مثقفة أوي وموهوبة أوي".



واستطرد قائلًأ: "اختي كانت بتتعالج برا في أمريكا من السرطان، وكان الدكتور يهودي، قال لابويا مطلوب مبلغ ضخم ووالدي وافق, والدكتور قاله أنا بصراحة بقولك رقم كبير عشان ترفض، وجربوا معاها كل حاجة حتى الحاجات الدينية زي بول الإبل في مرسى مطروح، لما راحت هناك رفضت التجربة ورجعت من مطروح ميتة في العربية".

علق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي :”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.



وأضاف سامي قائلًا: "عندي شراهه للنجاح، نفسي أموت ناجح ومش منسي، وبخاف من الموت جدًا ومن المرض، لأن عندي أختي ماتت سنة 2005 كان عندها سرطان وبعد ما خفت منه مرضت تاني وماتت، هي كانت صيدلانية وموهوبة جدًا في الكتابة والشعر، لو موجودة كنا هنبقى كومبو هي تكتب وانا اخرج لانها محضرتش وانا مخرج، كانت مثقفة أوي وموهوبة أوي".



واستطرد قائلًأ: "اختي كانت بتتعالج برا في أمريكا من السرطان، وكان الدكتور يهودي، قال لابويا مطلوب مبلغ ضخم ووالدي وافق, والدكتور قاله أنا بصراحة بقولك رقم كبير عشان ترفض، وجربوا معاها كل حاجة حتى الحاجات الدينية زي بول الإبل في مرسى مطروح، لما راحت هناك رفضت التجربة ورجعت من مطروح ميتة في العربية".

علق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي :”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ يعني ايه اجيب شيخ يقرأ لي وامي موجوده بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والالوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت اقوله مشيها، وممكن وانا بعمل مشهد بطلب من ربنا انه يبقى تريند”.لق المخرج محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: " معنديش شهوة جمع المال وبشوف وهو تقييم للفنان لاني من اسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات اهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".