لجأنا لـ 20 صدمة كهربائية| هاني حتحوت يكشف كواليس إصابة أحمد رفعت

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل إصابة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشرعبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت: د.عمرو عصمان استشاري القلب والمشرف على حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر يكشف كواليس ما حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية وتطورات حالة اللاعب الصحية، كهربا القلب كانت عالية ومكنش في جلطات، واضطراب الأملاح وحموضة الدم كان من الأسباب ولجأنا لـ 20 صدمة كهربائية.

وتحديدًا في الدقيقة 89 من مباراة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري المصري، سقط أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر وسط ملعب استاد الإسكندرية، دون إصابته من قبل أي لاعب أخر ليتم نقله إلي المستشفى علي الفور.

وكشفت المصادر عن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت فور وصوله إلي المستشفى، ووصل اللاعب وهو يعانى من توقف تام في عضلة القلب ولكن تم إسعافه وإدخاله الرعاية المركزة.