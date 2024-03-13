روسيا لا تثق في أحد| «بوتين»: مستعدون لمحادثات بشأن أوكرانيا لكن بشرط

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لمحادثات بشأن أوكرانيا لكن شريطة أن تستند إلى "الحقائق".

جاء ذلك خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" ووكالة "سبوتنيك" مع المدير العام لمجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية الدولية ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع" ديمتري كيسيليوف.

وأضاف بوتين أن المحادثات ليست هدنة لإعادة تسليح كييف لكنها حديث جاد مع الضمانات الأمنية الروسية.

وأشار إلى أن وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة لن يغير أي شيء في ساحة المعركة.

وردًا على سؤال بشأن "اتفاق شرف" مع الغرب، أوضح بوتين أن روسيا لا تثق في أحد وتريد ضمانات مُوقعة.