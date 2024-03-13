فى ثالث أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بالأقصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بجميع المحافظات المصرية.

وجاء توقيت أذان المغرب فى محافظة الأقصر، فى ثالث أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 5.57 مساءً.

ويتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة:

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة 4.37 صباحا.

موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 6.00 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.59 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 3.23 مساءً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 5.57 مساءً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 7.12 مساءً.