أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقترب رقم مذهل

صعد صندوق الثروة السيادية السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، إلى المركز الخامس في تصنيف المنظمات الاستثمارية المملوكة للدول في العالم، وفق ماذكرت منصة إيكونومي ميدل إيست.

بلغ إجمالي أصول الصندوق أكثر من 940 مليار دولار.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية علاوة على ذلك، فهو يضع الصندوق كلاعب رئيسي في الأسواق المالية العالمية.

وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية ومقره الولايات المتحدة، يتقدم صندوق الاستثمارات العامة بثبات نحو هدفه الطموح المتمثل في أصول بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.

