تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، وحتى الاثنين 18 من ذات الشهر "أول أسبوع في رمضان".

ارتفاع بدرجات الحرارة

حالة الطقس برمضان

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم 13 مارس 2024 سيشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، لافتة إلى متابعة الأحوال الجوية المرتقبة عن كثب.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء مع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 درجة مئوية

السواحل الشمالية 23 درجة مئوية

جنوب سيناء 29 درجة مئوية

شمال الصعيد 29 درجة مئوية

جنوب الصعيد 36 درجة مئوية

حالة الطقس على مدار أسبوع

وعن توقعات هيئة الأرصاد، بشأن حالة الطقس في الفترة من الأربعاء 13 مارس 2024، وحتى الاثنين 18 مارس 2024، أفادت بأنها تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وذلك تزامنا مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك كالآتى:

درجات الحرارة

هل ستضرب عاصفة التنين مصر من جديد؟

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وعلاقة ذلك بحدوث عاصفة التنين مجددا.

وقال محمود القياتي في تصريحات إعلامية، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والتي تصل درجات الحرارة العظمي إلى 35 درجة ستنتهي نهاية الأسبوع الحالي لتعود درجات الحرارة الشتوية من جديد بداية من الأحد المقبل حيث أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة إنخفاضا لأكثر من 10 درجات وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد.

وتابع القياتي قائلا: إن ما تمر به البلاد من تقلبات جوية لا يوحي على الإطلاق بحدوث عاصفة التنين التي حدث في عام 2020 .

واختتم القياتي حديثه مناشدا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار خاصة خلال الفترة الخالية لتجنب تعرضهم لنزلات البرد والمحافظة على سلامتهم الصحية.