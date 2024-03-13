ورقي بنظام الاختيار المتعدد.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

تحدث رفعت فياض، الكاتب الصحفي، عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، قائلًا إن نظام الامتحان ورقي وبنظام الاختيار المتعدد.



وأضاف “فياض”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الامتحانات تجمع بين الأسئلة المقالية والاختيار المتعدد، مؤكدًا أن الصف السادس الابتدائي باقٍ ولا تغيير بشأنه ولن يتم إلغاؤه على الإطلاق.



وأشار إلى أن اختصار المناهج يحدث عندما يستدعي الأمر ذلك، كحدوث ظرف مثل كورونا على سبيل المثال؛ لكن الوقت الحالي لن يشهد أي إلغاء في المناهج.