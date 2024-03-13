الكويت وأمريكا الجنوبية.. أكثر الدول اهتماما بتعلم اللغة الهيروغليفية|تفاصيل

قال الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إن تعلم اللغة الهيروغليفية شهد إقبالا وخاصة في فترة كورونا، لافتًا إلى أن دولة الكويت كانت من أكثر الدول اهتمامًا بتعلم اللغة المصرية القديمة.

دراسة اللغات القديمة في العالم

وأضاف “منصور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، اليوم الأربعاء، أن دول أمريكا الجنوبية أيضًا لديها اهتمامًا كبيرًا باللغة المصرية القديمة، متابعًا أن مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية يهتم بدراسة اللغات القديمة في العالم عبر العصور.

وتابع الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية أن المركز ينظم مجموعة من الأنشطة للمتخصصين وأنشطة أخرى للعامة.