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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تناوله في رمضان.. طبيبة تكشف فوائد المشمش المجفف| تعرف عليها

نصائح هامة عند تناول
نصائح هامة عند تناول المشمش المجفف في رمضان

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية إن المشمش المجفف يعد وجبة غذائية مغذية وله عدة فوائد صحية. 

وأوضحت خبيرة التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد،ب عض فوائد المشمش المجفف والتى تشمل ما يلي:

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فوائد المشمش المجفف

مصدر غني بالألياف: يحتوي المشمش المجفف على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، والتي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

مصدر للفيتامينات والمعادن: يحتوي المشمش المجفف على فيتامينات A و C و E، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض. كما يحتوي أيضًا على البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.

مصدر للطاقة: يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، مما يجعله مصدرًا جيدًا للطاقة السريعة. يمكن أن يكون مفيدًا خلال شهر رمضان لتعويض الطاقة التي تفقدها الجسم خلال الصيام.

نصائح هامة عند تناول المشمش المجفف في رمضان

وفيما يلي بعض النصائح الهامة عند تناول المشمش المجفف في رمضان:

تناوله بشكل معتدل: على الرغم من فوائده الصحية، يجب تناول المشمش المجفف بشكل معتدل نظرًا لارتفاع محتواه من السكر. يمكن أن يكون حصة واحدة في اليوم كافية.

تناوله مع مصدر آخر للبروتين: يفضل تناول المشمش المجفف مع مصدر آخر للبروتين مثل اللوز أو الجوز، وذلك لتحقيق توازن في تركيب الوجبة وتأمين الطاقة المستدامة.

شرب الماء بعد تناوله: يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من الألياف، وبالتالي يجب شرب كمية كافية من الماء بعد تناوله لمساعدة الجهاز الهضمي وتفادي الإمساك.

مراعاة الحالة الصحية الفردية: يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة أو حالات صحية خاصة استشارة الطبيب قبل تناول المشمش المجفف، خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل في مستوى السكر في الدم أو الوزن.

وفي النهاية، يجب أن يكون التوازن والاعتدال هما المفتاح عند تناول المشمش المجفف أو أي طعام آخر خلال شهر رمضان، وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمتوازنة، ومراعاة احتياجات الجسم وتوجيهات الطبيب إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

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