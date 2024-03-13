72 % منهم أطفال ونساء.. ارتفاع شهداء غزة إلى 31272

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 159 على قطاع غزة.

ووفقا للتقرير، فإن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيد و135 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التقرير أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 31272 شهيد و73024 اصابة منذ يوم 7 اكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن 72% من ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الاطفال والنساء.