الفصائل الفلسطينية: لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان الإسرائيلي

أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، موقفها الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي إلا بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان: إدارة الشأن الفلسطيني وشؤون قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي ولن نسمح للاحتلال وداعميه التدخل أو فرض الوصاية على شعبنا"

وأضافت: ندعو أبناء شعبنا إلى المقاومة والانتفاض في وجه الاحتلال وشريكته الولايات المتحدة".

وكشف دبلوماسي عربي رفيع المستوى، أن الوسطاء بمصر وقطر يعتقدون أنه تم إحراز تقدم كبير هذا الأسبوع نحو تأمين هدنة بين إسرائيل وحماس بعد فترة طويلة من الجمود في المحادثات.

وأوضح الدبلومسي أنه تم إحراز التقدم بعد ضغوط كبيرة مارستها الدوحة على حماس، محذرة الحركة من أن قادتها المقيمين في قطر سيتم طردهم من البلاد إذا لم يتكيفوا مع نهجها في المفاوضات.

وقال مسؤول كبير في حماس لقناة “العربية” في وقت سابق إن الحركة قبلت نسخة معدلة من الاقتراح الأمريكي الأخير، والذي يستند إلى إطار عمل قبلته إسرائيل خلال اجتماع في باريس الشهر الماضي.

لكن حماس أصدرت في وقت لاحق بيانا نفت فيه التقرير.