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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 133 مريضا ضمن قافلة مجانية بالشرقية

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أنه نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 133 مريضا بقريتي الصالحي وحي ابو ربيعه بمركز القنايات، وقري بني شبل  والنخاس والبيوم بمركز الزقازيق، وقريتي سنجها الزبده وابن العاص بمركز كفر صقر، وذلك فى اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم القافلة جاء فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية ، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وأكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)،  بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

موضحًا تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واشار الي أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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