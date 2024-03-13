فريق حقوق حلوان يشارك في الفعاليات النهائية والختامية لمسابقة التحكيم التجاري الدولي

شارك فريق كلية الحقوق جامعة حلوان والمكون من الطلاب الاء حسين عيد، هاجر وحيد الليثي، علي محمود الطلاب بالفرقة الرابعة ببرنامج اللغة الإنجليزية، ومحمود نشأت عبد العليم الفرقة الثالثة ببرنامج اللغة الإنجليزية ، كريم رضا رسلان بالفرقة الرابعة الشعبة العامة في الفعاليات النهائية والختامية لمسابقة التحكيم التجاري الدولي المنظمة من خلال مركز التحكيم التجاري الدولي والمقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بدعم من منظمة الأونسيترال الدولية وهيئة الأمم المتحدة وجامعة east Anglia بإنجلترا.

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة دعاء مجدي مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق.

هذا وقد حضر الفريق كافة الفعاليات وورش العمل والندوات المقامة من قبل المركز وذلك بمناسبة أسبوع التحكيم التجاري الدولي، وقد حصل الفريق بهذه المناسبة على شهادات مشاركة من قبل المركز.