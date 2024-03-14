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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

من هو «مو سيلفا».. وما علاقته بـ نيرة طالبة العريش؟

صدى البلد

تتصدر قضية “نيرة صلاح” طالبة العريش مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب ما تعرضت له من ابتزاز أدي الى إنهائها حياتها.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس يوتيوبر شهير في واقعة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة  “نيرة صلاح” طالبة جامعة العريش.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.

 وكلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الالكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان عما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبًة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولي بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن علاقة اليوتيوبر “موسيلفا” بقضية طالبة العريش.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيرة صلاح نيرة طالبة العريش وفاة طالبة جامعة العريش يوتيوبر شهير

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