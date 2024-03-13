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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 .. صدقي صخر يفاجئ جيهان الشماشيرجي برومانسيته

كامل العدد
كامل العدد

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، وظهر كريم ( صدقي صخر ) وهو يفاجئ إنجي ( جيهان الشماشرجي) على مركب ويعزمها على الفطار وسط النيل.

ويعرض كريم ( صدقي صخر ) على إنجي ( جيهان الشماشرجي ) أنها تسوق لشغلها على السوشيال ميديا، ويساعدها على ذلك.

ويشارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنيةهم كامل العدد + ١ الذي يعرض علي قناة  On ومنصة شاهد ومسلسل فراولةعلي قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار وصيد العقارب مع النجمة غادة عبد الرازق على سي بي سي

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حيث يقدم صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + ١ شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك في مسلسل فراولة بشخصيته إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

وفي مسلسل لانش بوكس، ويقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل امريكي، وهو من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة هو أحدث أعمال صدقي صخر بشخصية لطفي عبود وقد احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it  منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it

الحلقة الثالثة السباق الرمضانى السوشيال ميديا الفنان صدقي صخر

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