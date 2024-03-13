النمسا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو ترد

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أن دبلوماسيين بالسفارة الروسية في فيينا "شخصان غير مرغوب فيها"، بسبب أفعال لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي، وأمرتهما بمغادرة النمسا خلال أسبوع.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج، إن عمليات الطرد ترفع إلى عدد الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم النمسا إلى 11 منذ صيف 2020. وكما في الحالات السابقة، لم يتم تقديم تفاصيل حول الإجراءات أو الظروف المحددة.

من جانبها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إن موسكو سترد بعد قرار النمسا طرد اثنين من دبلوماسييها.

ووصفت الوزارة قرار النمسا بأنه "لا أساس له من الصحة".