مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. محسن منصور يحاول الاقتراب من هنادي مهنا

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة بوصول مايكل في الوقت المناسب و يتم الإفراج عن بهجت "يحيى الفخراني"، تحاول فلة "هنادي مهنا" الحديث مع تيتا "عنبة" و لكنه يرفض و يرسل له بودا "مراد فكري" الذي يلومها على ظهورها على التيكتوك.



تنزعج فلة من عدم الأفراج على اختها نعناعة "جومانا مراد" و تلوم عيطة "علاء مرسي" اللذي يخبرها عدم توافر أموال الكفالة.



يذهب تيتا لمحل الألات الموسيقية من أجل إستئجار بعضها لإحياء فرح، و لكن صاحب المحل يرفض لعدم كفاية الأموال، و يقوم بودا بسرقة مفاتيح المحل خلسة.



يستغل حنفي "محسن منصور"غياب نعناعة و يتقرب من فلة و يطلب منها التحدث معه بدون ألقاب، يخبر عرفان "صلاح عبد الله" زوجته علية "سماء إبراهيم" بالإقبال على وصفاته العشبية و تطلب منه الأنتظار و عدم رفع السعر حتى يكون زبائن.

يذهب عيطة لحنفي اللذي يعطية 50 ألف جنية كفالة نعناعة و يطلب منه التوقيع على وصل مقابل الاموال.

يلوم بهجت حفيدة عمر"خالد شباط" على عدم تواجده بجوارة في القسم، ينفعل عمر و يخبر جده انه المسؤل، يبكي عمر في غرفته وحيدا.

يلجئ بهجت لمتابعية و يخبرهم انه يريد التحدث معهم لتخفيف همومه و يتحدث معهم عن مفهوم الحب بلا شروط.

يقابل عمر فريد "حازم إيهاب" و يخبرة موافقته على العمل معه رغم خطورة تجارة المخدرات من خلال الدارك ويب، يقوم تيتا و أصدقائة بسرقة محل الألات الموسيقية.

تخرج نعناعة من القسم بعد دفع الكفالة و يلمح لها حنفي استغلاله للموقف و التقرب من فلة.

تنتقد سميرة "ليلى عز العرب" شراكة بهجت لنعناعة و استماعة لاعاني المهرجنات من تيتا و يخبرها ان عبد البديع "هشام إسماعيل" يستخدمها في تدريس الكمياء للطلبة، يدافع عبد البديع عن أسلوبة و يخبرهم ان هناك دراسة بريطانية اثبتت صحة تصرفة مع الطلبة.

يشتكي عرفان لبهجت من تصرفات تاجر سوق الجمعة، و يطلب من بهجت مرافقته للسوق، و يخبرة بهجت انه بحاجة للأستماع لأم كلثوم برفقة لبنى "صفاء الطوخي".

يكتشف صاحب محل الألات الموسيقية السرقة و يبلغ الشرطة و لكن يستطيع تيتا و أصدقائة رد الألات بعد فشلهم في إرضاء الجمهور في الفرح.

يواجهة بهجت مشكلة جديدة بسبب التهرب من الضرائب

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بظهور "بهجت" وهو يحادث جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويطلب منهم أن يتفاعلوا معه، وحرص على أن يناقش معهم قضية التحرش.

أثناء حديث بهجت سمع أحد أحفاده يحادث فتاة فترك "اللايف" وذهب ليسمع ما يقوله، وهو ما أعترضت عليه حفيدته الأخرى وأخبرته أن هذا يتعارض مع مايقدمه لجمهور.

وعلى جانب أخر يحاول بهجت ان يدبر 60 ألف مصاريف أحفاده، وطلب من نعنانة " جومانا مراد" أموال، ومن اصدقاء أخرين لكن لم يكملهم، وتنتهى الحلقة بالشرطة تسأل عنه

انتهاء تصوير عتبات البهجة

أعلنت شركة العدل جروب عن انتهاء تصوير مسلسل “ عتبات البهجة ” ، والمقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي .

ابطال مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.