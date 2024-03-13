بحلول الشهر المقبل.. صندوق النقد الدولي يعلن تعيين مدير جديد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إعتزامه على عملية اختيار المدير الإداري الجديد بحلول نهاية أبريل 2024.

وبحسب وكالة رويترز الإخبرية ، فستنتهي ولاية المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في 30 سبتمبر 2024.

والجدير بالذكر أن الصندوق اتفق مع مصر على منح القاهرة 8 مليارات دولار ضمن حزمة تمويل جديدة.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، تشمل أهم الإصلاحات الاقتصادية التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.

وسوف تساعد هذه السياسات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.