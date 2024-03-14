إعلامي يخرج عن شعوره بعد أزمة أحمد رفعت: فضيحة بكل ما تحمله الكلمة

خرج الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن شعوره بعد أزمة أحمد رفعت في أرض الملعب عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من المعنى، عربية الإسعاف دي مش زينة والمفروض هي موجودة علشان الحالات دي.



وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى.

ونشر هيثم عرابي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بوست خاص لجماهير الاتحاد السكندري.. قبل ما أبدأ كلامي أحب أطمنكم أحمد الحمد لله وضعه أحسن وإن شاء الله متفائلين باللي جاي وربنا يكمل شفاه علي خير، ادعوا له يقوم بالسلامة".