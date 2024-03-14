عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح لرموش أطول وأكثر سمكًا في المنزل.. وصفات طبيعية

نصائح لرموش أطول
نصائح لرموش أطول وأكثر سمكًا في المنزل

تحلم الفتيات والسيدات برموش طويلة وكثيفة طبيعية، لذلك نقدم بعض الوصفات الطبيعية والنصائح التي يمكن أن تساعد في تعزيز طول وكثافة الرموش في المنزل، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

كلام نهائي.. امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بهذا الموعد

نصائح لرموش أطول وأكثر سمكًا في المنزل

زيت الخروع: يُعتقد أن زيت الخروع يحتوي على مركبات تساعد على تعزيز نمو الشعر بما في ذلك الرموش. قومي بتطبيق بضع قطرات من زيت الخروع على فرشاة نظيفة للرموش وضعيها على الرموش قبل النوم. اغسليها في الصباح. قومي بذلك بانتظام للحصول على نتائج أفضل.

زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الشعر. استخدمي فرشاة نظيفة لتطبيق زيت جوز الهند على الرموش قبل النوم واتركيه حتى الصباح. قومي بغسله في الصباح.

البيوتين: يُعتبر البيوتين من الفيتامينات المهمة لنمو الشعر الصحي، بما في ذلك الرموش. تناولي الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل البيض والجوز والسبانخ. كما يمكنكِ أيضًا استخدام مكملات البيوتين بعد استشارة الطبيب.

الألوة فيرا: يعتبر جل الألوة فيرا مرطبًا طبيعيًا ومحفزًا لنمو الشعر. قومي بفرك الجل المستخرج من نبات الألوة فيرا على الرموش واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. قومي بهذه العملية مرتين في الأسبوع.

تجنب تجفيف الرموش: قومي بتجنب استخدام الماسكارا ذات التركيبة القاسية واستخدمي منتجات طبيعية وخالية من الكيماويات الضارة. قومي بإزالة المكياج بلطف ودون فرك قوي للرموش.

التغذية الصحية: تأكدي من تناول وجبة غذائية متوازنة وغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر. تشمل هذه الأطعمة الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية.

يجب أن تتذكري أن نمو الشعر يحتاج إلى وقت وصبر. قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو أشهر لملاحظة فرق ملحوظ في طول وكثافة الرموش.

زيت الخروع الرموش الألوة فيرا للرموش فرشاة نظيفة للرموش قطرات كثافة الرموش تعزيز طول وكثافة الرموش في المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

لماذا لا يتوقف المخ أثناء الغيبوبة؟ إعجاز يكشفه حسام موافي

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

ترشيحاتنا

التموين: إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن مارس 2024

الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين بشأن الطقس في رمضان |درحات الحرارة المتوقعة

الرئيس السيسي يثمن الموقف الإسباني الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

التعليم تنفي رفض قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية الدولية

وزير الخارجية الإسباني للرئيس السيسي: أوروبا تقدر دور مصر القيادي في غزة.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ