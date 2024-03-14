نصائح لرموش أطول وأكثر سمكًا في المنزل.. وصفات طبيعية

تحلم الفتيات والسيدات برموش طويلة وكثيفة طبيعية، لذلك نقدم بعض الوصفات الطبيعية والنصائح التي يمكن أن تساعد في تعزيز طول وكثافة الرموش في المنزل، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

نصائح لرموش أطول وأكثر سمكًا في المنزل

زيت الخروع: يُعتقد أن زيت الخروع يحتوي على مركبات تساعد على تعزيز نمو الشعر بما في ذلك الرموش. قومي بتطبيق بضع قطرات من زيت الخروع على فرشاة نظيفة للرموش وضعيها على الرموش قبل النوم. اغسليها في الصباح. قومي بذلك بانتظام للحصول على نتائج أفضل.

زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الشعر. استخدمي فرشاة نظيفة لتطبيق زيت جوز الهند على الرموش قبل النوم واتركيه حتى الصباح. قومي بغسله في الصباح.

البيوتين: يُعتبر البيوتين من الفيتامينات المهمة لنمو الشعر الصحي، بما في ذلك الرموش. تناولي الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل البيض والجوز والسبانخ. كما يمكنكِ أيضًا استخدام مكملات البيوتين بعد استشارة الطبيب.

الألوة فيرا: يعتبر جل الألوة فيرا مرطبًا طبيعيًا ومحفزًا لنمو الشعر. قومي بفرك الجل المستخرج من نبات الألوة فيرا على الرموش واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. قومي بهذه العملية مرتين في الأسبوع.

تجنب تجفيف الرموش: قومي بتجنب استخدام الماسكارا ذات التركيبة القاسية واستخدمي منتجات طبيعية وخالية من الكيماويات الضارة. قومي بإزالة المكياج بلطف ودون فرك قوي للرموش.

التغذية الصحية: تأكدي من تناول وجبة غذائية متوازنة وغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر. تشمل هذه الأطعمة الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية.

يجب أن تتذكري أن نمو الشعر يحتاج إلى وقت وصبر. قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو أشهر لملاحظة فرق ملحوظ في طول وكثافة الرموش.