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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

الدولار
الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الآن مجددا خلال التعاملات، إذ سجل هبوطا خلال دقائق مرتين متتاليتين أمس إلى 48.4 هابطا من 48.75 إلى 48.60 جنيه في البنك الأهلي المصري، بعد أن سجل فوق الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي، إذ سجل أعلى سعر نحو 50.58 جنيه، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود متتالية للجنيه المصري.

وكان البنك المركزي صباح الأربعاء الماضي 6 مارس، موافقته على تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ليرتفع بعدها في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر، ويتراجع مجددا مع إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يوفر لمصر تمويلا بقيمة إجمالية نحو 9.2 مليار دولار.

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سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 48.4 للشراء و48.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي

وقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائي الأربعاء 6 مارس الجاري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى،الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

سعر الدولار في السوق السوداء 

ونوه إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما يبحث الملايين عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع مجددا.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 48.73 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  48.4 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 48.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 48.5 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  48.4 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 48.5 جنيه للبيع.
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