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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لصحة العظام .. فوائد الرمان تجعلك تتناوله يوميا

الرمان
الرمان

يتنشر الرمان حاليا فى الأسواق ويتمتع بفوائد كثيرا، عليك تحرصي على تناول اسرتك وأطفالك منه، الرمان هو فاكهة غنية بالفوائد الصحية، إليك بعض فوائد الرمان التى تتمثل فيما يلي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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فوائد الرمان تجعلك تتناوله يوميا 

مضاد للأكسدة: يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة قوية مثل البوليفينولات والفلافونويدات. تساعد هذه المركبات في محاربة الجذور الحرة في الجسم وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة على الخلايا.

دعم صحة القلب: يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، والتي تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد شرب عصير الرمان في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي الرمان على فيتامين سي وفيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض.

دعم صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الرمان على الألياف التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء. يمكن أن تساعد الألياف في منع الإمساك وتحسين صحة القولون.

حماية البشرة: يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة وفيتامين C التي تساعد في حماية البشرة من التلف الناجم عن الشمس والعوامل البيئية الضارة. يمكن استخدام زيت بذور الرمان أو مستحضرات العناية بالبشرة المحتوية على مستخلص الرمان لتحسين مرونة البشرة وتعزيز إشراقتها.

دعم صحة العظام: يحتوي الرمان على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تساعد في تعزيز صحة العظام والأسنان والحفاظ على قوتها.

هذه بعض الفوائد الرئيسية للرمان، يمكن أن يكون للرمان فوائد إضافية في دعم صحة العين، تحسين صحة الدم، وتقليل خطر السرطان، ولكن تحتاج هذه الجوانب إلى مزيد من الدراسات العلمية للتأكيد

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