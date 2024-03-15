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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شركة آبل تثير الجدل وتحذر مستخدمي هواتف آيفون من عادة كارثية..فما القصة ؟

صدى البلد

حذر خبراء التقنية من عادة خاطئة قد تتسبب في إصابة أغلب مستخدمي هواتف الآيفون وذلك عند إتباعها، وذلك بالرغم من تحذيرات الشركة والخبراء بضرورة تجنبها.

وفقا لموقع tellerreport فقد نشر خبير التقنية “سكوت بولدرمان” عبر مقطع فيديو على منصة تيك توك  ليذكر المستخدمين بنصائح شركة آبل الرسمية وذلك حول سبب خطورة القيام بشحن هاتفك في السرير طوال الليل.

وقال  في المقطع  والذي انتشرعلى نطاق واسع  لقد أصدرت شركة آبل عدة تحذيرات وذلك بشأن شحن جهاز آيفون الخاص بك طوال الليل وأشار إلى أن  القلق  يتعلق بمكان وجود الهاتف وذلك أثناء الشحن لأنه يجب حصول الهاتف على تهوية، فإذا كان لديك هاتف بجوار السرير ومتصلا أيضا بالكهرباء وقد وقع تحت الأغطية،  بدون تهوية، فيمكن أن يسبب الإصابة"

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وأوضحت شركة آبل في الوقت نفسه أنه يجب القيام بالأحتفاظ بجهاز الآيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة تعد جيدة التهوية وذلك أثناء الاستخدام أو الشحن ومع تجنب ملامسة كابل الشحن والموصل للجلد وذلك لفترة طويلة وذلك عندما يكون كابل الشحن متصلا بمصدر طاقة، وذلك لأنه قد يسبب عدم الراحة أو الإصابة".
 

خبراء التقنية شركة ابل مستخدمي هواتف الآيفون آبل آيفون

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