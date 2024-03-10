أخبار التكنولوجيا.. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة.. ميزات مخفية في آيفون لا يعرفها الكثيرون.. في أقل من دقيقة تخلص من ذاكرة هاتفك الممتلئة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مواصفات تشجعك تشتريها .. سماعة Sony LinkBuds 2 اللاسلكية

أعلنت شركة سوني عن قيامها خلال الفترة المقبلة بتطوير إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Sony LinkBuds 2 وقد تم القيام بنشرعدة تسريبات مصورة لسماعة سوني اللاسلكية المرتقبة فما هي؟

5 ملايين دولار .. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة |ما القصة؟

أعلنت شركة جوجل بالشراكة مع منظمة “إكس ” عن مسابقة عالمية تعد مدتها 3 سنوات وبمكافأة تصل إلى حوالي 5 ملايين دولار أميركي فما هي شروطها ولمن تكون ؟

آيفون أو أندرويد .. تخلص من البيانات الزائدة في أقل من دقيقة

هل هاتفك ملئ بالتطبيقات والكثير من منصات الوسائط الاجتماعية التي قد تستهلك مساحة تخزين الهاتف لديك. إليك كيف يمكنك التخلص من البيانات الزائدة على هاتفك؟

بنقرة واحدة.. ميزات مخفية في آيفون لا يعرفها الكثير من مستخدميه

إذا كنت من عشاق إقتناء هواتف آيفون فهناك الكثير من الميزات الخفية في آيفون والتي بالتأكيد لا تعرفها خاصة مع وجود عدة ميزات وتقنيات لافتة في كل إصدار.

فوفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" تحتوي بعض قوائم إعدادات جهاز آيفون على العديد من الميزات المخفية، فإن أولئك الذين يرغبون في القيام بتحويل هواتفهم إلى أكثر سرعة قد لا يحتاجون إلى القيام بالبحث كثيراً، وإليك بعض الخطوات للقيام بتنفيذ ذلك.