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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

قرار عاجل من التعليم
قرار عاجل من التعليم الآن

تلقت مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، خطابا رسميا من وزارة التربية والتعليم ، بشأن بدء تفعيل القرارات النهائية الخاصة بمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

حيث أوضح الخطاب الرسمي الذي وصل لمديريات التربية والتعليم منذ قليل ما يلي :

- تبدأ امتحانات النقل والاعدادية يوم 8 مايو 2024 وتنتهي في 23 مايو 2024

- يراعى عدم عقد اي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و 7 مايو القادم

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من 25 مايو 2024 وتنتهي في 6 يونيو 2024

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024

- تعتبر ايام 8 و 9 يونيو 2024 ايام تحضيرية للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 
 

قرار عاجل

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، الذي تم اعتماده من وزير التربية والتعليم .

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024  ، يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.

وعلى جانب آخر كانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم ، أعلنت خلاله عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 بكافة نوعياتها بدءا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بدلا من 1 يونيو 2024 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للدور الأول 2024 ، حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن ، وذلك بعد أن كان محددا لها في وقت سابق ان تبدأ يوم 25 مايو 2024.

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