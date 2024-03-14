عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أعلى فائدة في مصر.. حساب توفير جديد بعائد 30%

صدى البلد

أعلن البنك العربي الأفريقي عن إطلاق حساب توفير جديد يتميز بعائد مجزٍ يبلغ 30%. ويعد الفائدة الأعلى في مصر، وقد قدم البنك تفاصيل هذا الحساب الجديد.

حساب توفير بعائد 30%

يتوفر فتح الحساب للعملاء عبر تطبيق الهاتف المحمول فقط، ويتطلب الحد الأدنى لفتح الحساب مبلغًا قدره 500,000 جنيه مصري،  تبلغ مصاريف فتح الحساب والمصاريف الشهرية 50% من مصاريف الحساب الجاري وحساب التوفير.

txt

برعاية المركزي المصري ومشاركة 11 بنكًا.. القطاع المصرفي يشارك في المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

txt

60 مليون دولار.. حقل نرجس للغاز يفتح أبواب الخير للمصريين| تفاصيل الصفقة

ويمكن فتح الحساب بالجنيه المصري فقط، ويتم استهداف الحساب للأفراد فقط.

يتيح حساب التوفير E-Golden Saving إمكانية الإيداع الداخلي فقط من خلال تحويل الأموال من حسابات التوفير أو الحسابات الجارية الأخرى لدى البنك العربي الأفريقي الدولي. وتُحتسب الفائدة على المبالغ المتاحة في الحساب في آخر يوم من كل شهر، حيث يتم حساب فوائد شهر أبريل على المبلغ المتاح في الحساب في يوم 31 مارس.

تُحتسب الفائدة بناءً على أدنى مبلغ يتواجد في الحساب، شريطة ألا يقل المبلغ عن 500,000 جنيه مصري على مدار الشهر من تاريخ 1 من كل شهر حتى نهاية الشهر.

يتم قبول التحويلات على حساب E-Golden Saving خلال جميع أيام الشهر باستثناء اليوم الأول من كل شهر. وتحويل الفائدة يتم إلى الحساب الذي تم من خلاله التحويل لأول مرة إلى حساب E-Golden Saving.

تتم صرف الفائدة بصورة دورية وفقًا لفترة فتح الحساب، وتُحسب الفوائد على مدار الفترة الكاملة. على سبيل المثال، إذا قام العميل بفتح الحساب في شهر مارس في اليوم الخامس بفائدة سنوية قدرها 25%، فسيتم حساب الفوائد اعتبارًا من الأول من أبريل على مدار 12 شهرًا، وتُضاف الفائدة في آخر يوم في شهر أبريل 2025، وكذلك بالنسبة للفوائد الربع سنوية والنصف سنوية.

صرف الفائدة

تم صرف الفائدة بصورة دورية (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) بالنسب الآتية؛
دورية صرف الفائدة الشهرية 24%
دورية صرف الفائدة الربع السنوى 24.5%
دورية صرف الفائدة النصف سنوى 25 %
دورية صرف الفائدة السنوى 30%

لعملاء البنك الجدد

من خلال زيارة أقرب فرع للبنك العربى الافريقى الدولى وفتح أي حساب توفير أو جاري أولا بحد أدنى 20,000 جنيه مصري ليتمكنوا من استلام التحويلات من أي بنك آخر
يقوم العميل بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول وتفعيله
ثم يفتح   حساب E-Golden Saving من التطبيق بتحويل حد أدنى 500,000 جنيه مصري من حساب التوفير او الجارى
مصاريف فتح الحساب 50 جنيه مصري
مصاريف الحساب الشهرية 25 جنيه مصري
الحساب سيكون متاح من خلال تطبيق الهاتف المحمول فقط ابتداءً من 20 فبراير 2024.

البنك العربي الافريقي الحساب الجاري الجنيه المصري العربي الافريقي القطاع المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

ترشيحاتنا

للراغبين في السفر.. دولة أوربية تتخذ قرارا عاجلا بحق السعوديين

أبو الغيط: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين المستقلة قريباً جداً

معاش وتموين وبطاقة خدمات.. انتصار جديد يثلج صدور كبار السن| تفاصيل

تفاصيل مكالمة حسام حسن مع كولر بعد أزمة معسكر مارس

أحمد حسن يكشف كواليس أولى جلسات حسام حسن مع المنتخب

بيان عاجل من قطر بشأن إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات لـ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ