أعلى فائدة في مصر.. حساب توفير جديد بعائد 30%

أعلن البنك العربي الأفريقي عن إطلاق حساب توفير جديد يتميز بعائد مجزٍ يبلغ 30%. ويعد الفائدة الأعلى في مصر، وقد قدم البنك تفاصيل هذا الحساب الجديد.

حساب توفير بعائد 30%

يتوفر فتح الحساب للعملاء عبر تطبيق الهاتف المحمول فقط، ويتطلب الحد الأدنى لفتح الحساب مبلغًا قدره 500,000 جنيه مصري، تبلغ مصاريف فتح الحساب والمصاريف الشهرية 50% من مصاريف الحساب الجاري وحساب التوفير.

ويمكن فتح الحساب بالجنيه المصري فقط، ويتم استهداف الحساب للأفراد فقط.

يتيح حساب التوفير E-Golden Saving إمكانية الإيداع الداخلي فقط من خلال تحويل الأموال من حسابات التوفير أو الحسابات الجارية الأخرى لدى البنك العربي الأفريقي الدولي. وتُحتسب الفائدة على المبالغ المتاحة في الحساب في آخر يوم من كل شهر، حيث يتم حساب فوائد شهر أبريل على المبلغ المتاح في الحساب في يوم 31 مارس.

تُحتسب الفائدة بناءً على أدنى مبلغ يتواجد في الحساب، شريطة ألا يقل المبلغ عن 500,000 جنيه مصري على مدار الشهر من تاريخ 1 من كل شهر حتى نهاية الشهر.

يتم قبول التحويلات على حساب E-Golden Saving خلال جميع أيام الشهر باستثناء اليوم الأول من كل شهر. وتحويل الفائدة يتم إلى الحساب الذي تم من خلاله التحويل لأول مرة إلى حساب E-Golden Saving.

تتم صرف الفائدة بصورة دورية وفقًا لفترة فتح الحساب، وتُحسب الفوائد على مدار الفترة الكاملة. على سبيل المثال، إذا قام العميل بفتح الحساب في شهر مارس في اليوم الخامس بفائدة سنوية قدرها 25%، فسيتم حساب الفوائد اعتبارًا من الأول من أبريل على مدار 12 شهرًا، وتُضاف الفائدة في آخر يوم في شهر أبريل 2025، وكذلك بالنسبة للفوائد الربع سنوية والنصف سنوية.

صرف الفائدة

تم صرف الفائدة بصورة دورية (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) بالنسب الآتية؛

دورية صرف الفائدة الشهرية 24%

دورية صرف الفائدة الربع السنوى 24.5%

دورية صرف الفائدة النصف سنوى 25 %

دورية صرف الفائدة السنوى 30%

لعملاء البنك الجدد

من خلال زيارة أقرب فرع للبنك العربى الافريقى الدولى وفتح أي حساب توفير أو جاري أولا بحد أدنى 20,000 جنيه مصري ليتمكنوا من استلام التحويلات من أي بنك آخر

يقوم العميل بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول وتفعيله

ثم يفتح حساب E-Golden Saving من التطبيق بتحويل حد أدنى 500,000 جنيه مصري من حساب التوفير او الجارى

مصاريف فتح الحساب 50 جنيه مصري

مصاريف الحساب الشهرية 25 جنيه مصري

الحساب سيكون متاح من خلال تطبيق الهاتف المحمول فقط ابتداءً من 20 فبراير 2024.