60 مليون دولار.. حقل نرجس للغاز يفتح أبواب الخير للمصريين| تفاصيل الصفقة

تعمل الدولة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية على تبنى خطط وأفكار جديدة لزيادة معدلات إنتاج مصر من الثروة البترولية من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وزيادة عدد الحفارات لحفر مزيد من الآبار الاستكشافية.

البترول

شيفرون تخطط لحفر نرجس 2

تخطط شركة شيفرون الأمريكية لحفر أول بئر لاستخراج الغاز الطبيعي من حقل نرجس 2 بالمياه العميقة في البحر المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحسب مسئول لـ "الشرق بلومبرج".

وأعلنت "شيفرون" مطلع 2023 اكتشاف حقل "نرجس" على مساحة 1800 كيلومتر مربع شرق البحر الأبيض المتوسط في مصر، وقدرت مصادر مستقلة حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج من الحقل بنحو 2.5 تريليون قدم مكعبة.

وتبدأ الشركة الأمريكية الإنتاج من حقل "نرجس 1" خلال النصف الأول من 2025، بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة في المرحلة الأولى، وستبدأ الحفر في "نرجس 2" نهاية هذا العام "بهدف تعزيز احتياطيات الحقل، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 60 مليون دولار".

وتمتلك "شيفرون" و"آي إي أو سي برودكشن"، التابعة لشركة إيني" الإيطالية، حصة 45% لكل منهما في الامتياز، فيما تمتلك شركة "ثروة للبترول المصرية" حصة 10%.

تأتي تنمية حقل "نرجس"، أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة في مصر بعد حقل "ظهر"، في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة احتياطياتها وإنتاجها من الغاز الذي تنامى الطلب عليه مؤخراً في السوقين المحلية والدولية.

البترول

دفعة اقتصادية كبيرة لمصر

وكان وزير البترول طارق الملا أوضح أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سجل 5.3 مليار قدم مكعبة يومياً خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بمعدل 5.8 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2023.

وقال إن حجم الإنتاج هذا العام متوقف على حجم عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب الجديدة، مشيراً إلى أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، والتي يُؤمل أن تعزز الطاقة الإنتاجية للبلاد.

وفي هذا الصدد، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر لم تكن دولة مبتدئة أو جديدة في اكتشاف الغاز الطبيعي، فهي منذ الكثير من السنوات وهي تقوم باكتشاف العديد من الحقول.

وأضاف يوسف، في تصريحات له، أن الاكتشافات المتتالية بمثابة دفعة اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة وأن الدولة والشركات الأجنبية العاملة بها دائما تعلن عن العديد من الاكتشافات الجديدة الأخرى.

ولفت إلى أن أهمية الاكتشاف ليس فقط أهمية اقتصادية بل أهميته تكمن في استمرار نجاح القطاع في تحقيق مخططه، والتوسع في إنتاج الغاز وزيادة احتياطي الدولة وتعويض الحقول التي توقف الإنتاج بها.

وأضاف أن استمرارية الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي هو المطلوب من قطاع الغاز، لأن مصر في حاجة إلى النوعيات المتعددة من الغاز الطبيعي وأنواع الطاقة الأخرى، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول في البروتوكولات الموقعة مع الشركاء الأجانب جيدة للغاية وتحمي الحقوق المصرية.

المهندس مدحت يوسف

ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار

ومنذ عدة أيام، قال المهندس سعيد عبد المنعم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول، إن العام المالى 2024/ 2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار وحفر 42 بئرًا استكشافية وحفر 81 بئرًا تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبوالغراديق، بالإضافة إلى إكمال برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة شوشان- غرب كلابشة، والذى من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالي، ومن المستهدف تحقيق متوسط إنتاج يومي من حقول الشركة يقدر بنحو 270 ألف برميل مكافئ في اليوم.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز، في ضوء الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته من تغيرات وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذي يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد، من أجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الإنتاجى في الحقول.

وكانت بيانات رسمية حديثة في وقت سابق، كشفت أن قطاع البترول تمكن من تحقيق 472 كشفا بتروليًا جديدا، وطرح 10 مزايدات عالمية، وترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، خلال 9 سنوات.

وزير البترول

472 كشفا بتروليا و119 اتفاقية

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تمكنت من تحقيق 334 كشفا جديدا للزيت الخام، و138 كشفا للغاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا ومنطقة خليج السويس.

كما تمكنت الوزارة من طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز، إضافة إلى 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.

وخلال السنوات التسع الماضية، تم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع بقيمة 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

وأشارت البيانات، إلى أنه تم توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.