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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: عدم وجود قوائم انتظار للعملة الأجنبية نجاح كبير لسياسات الإصلاح الاقتصادى

هشام الشعيني - عضو
هشام الشعيني - عضو مجلس النواب

اعتبر النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، تصريحات المصرفى الكبير محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، التى أكد فيها أن إجراءات البنك المركزي (تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة لـ 8 % والتى أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري،  
إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف، فضلا عن تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة، بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرى.

 


وقال "الشعينى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن تأكيد محمد الأتربى بارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين 20 مرة لدى شركة الصرافة التابعة للبنك هذا إلى جانب الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك وشراء أذون الخزانة المصرية، دليل على الاهمية الكبيرة لقرارات البنك المركزي المصرى لحل أزمة الدولار.

وأكد اتفاقه مع تأكيد المصرفى محمد الإتربي

أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي ساهمت في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية، وأن هناك تغييرا جذريا في نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للسوق المصرية، خاصًة مع تعديل النظرة المستقبلية من جانب وكالة «موديز».

وطالب النائب هشام الشعينى الحكومة بالرقابة الحاسمة على الأسواق والأسعار ومواجهة محتكرى السلع لمواجهة رفع الأسعار، والضرب بيد من حديد ضد كل من يتاجرون فى قوت الشعب.

وأشاد بحرص الحكومة على إقامة العديد من معارض أهلاً رمضان وتوفير مختلف السلع الرمضانية بأسعار مناسبة.

هشام الشعينى قصب السكر بنك مصر مجلس النواب البنك المركزي

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