مشروب سحري للفطار يحميك من العطش

نشر الدكتور أحمد شكر اخصائي الحميات والباطنة علي صفحته الشخصية بالفيسبوك مشروب سحري يمنعك من العطش وهو الكردية .
فوائد الكركديه للصحة:
1- يكافح الكركديه الكوليسترول الضار الموجود في الدم .
2- يدخل الكركديه كعامل مساعد في حرق الدهون الموجودة في الطعام المتناول خاصة وإن تم تناوله من دون أي سكريات .
3- يعمل الكركديه على تكسير الدهون حيث يزيد من معدلات الأيض الموجودة بالجسم .
4- يساعد في تنشيط الدورة الدموية والتخلص من السموم بالدم .
5- للكركديه قدرة هائلة على ترطيب البشرة والجسم خاصة حين اتباع الحميات الغذائية .
6- للكركديه قدرة هائلة على تنشيط عضلة القلب وتنظيم ضرباته .
7- يساعد الكركديه في عملية الهضم حيث يحتوي على الكثير من إنزيمات الهضم التي تعمل كملين طبيعي للأمعاء .
فوائد الكركديه العامة
1- يساعد الكركديه في معالجة بعض الأمراض المزمنة كمرض التهاب المفاصل والروماتيزم .
2- يخفف من اضطرابات المعدة والهضم بشكل كبير.
3- ينظم نسبة السكر والضغط المرتفع في الدم.
4- يعالج أمراض الربو والحساسية الموسمية .
5- يعالج مرض الملوك ” النقرس”
6- يحتوي الكركديه على فيتامين سي المهم في حماية الجسم من الانفلونزا ونزلات البرد .