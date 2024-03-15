مشروب سحري للفطار يحميك من العطش

نشر الدكتور أحمد شكر اخصائي الحميات والباطنة علي صفحته الشخصية بالفيسبوك مشروب سحري يمنعك من العطش وهو الكردية .



فوائد الكركديه للصحة:

1- يكافح الكركديه الكوليسترول الضار الموجود في الدم .

2- يدخل الكركديه كعامل مساعد في حرق الدهون الموجودة في الطعام المتناول خاصة وإن تم تناوله من دون أي سكريات .

3- يعمل الكركديه على تكسير الدهون حيث يزيد من معدلات الأيض الموجودة بالجسم .

4- يساعد في تنشيط الدورة الدموية والتخلص من السموم بالدم .

5- للكركديه قدرة هائلة على ترطيب البشرة والجسم خاصة حين اتباع الحميات الغذائية .

6- للكركديه قدرة هائلة على تنشيط عضلة القلب وتنظيم ضرباته .

7- يساعد الكركديه في عملية الهضم حيث يحتوي على الكثير من إنزيمات الهضم التي تعمل كملين طبيعي للأمعاء .

فوائد الكركديه العامة

1- يساعد الكركديه في معالجة بعض الأمراض المزمنة كمرض التهاب المفاصل والروماتيزم .

2- يخفف من اضطرابات المعدة والهضم بشكل كبير.

3- ينظم نسبة السكر والضغط المرتفع في الدم.

4- يعالج أمراض الربو والحساسية الموسمية .

5- يعالج مرض الملوك ” النقرس”

6- يحتوي الكركديه على فيتامين سي المهم في حماية الجسم من الانفلونزا ونزلات البرد .