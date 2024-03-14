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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

غير متوقع اللي عملته.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية

صدى البلد

أثارت النجمة فيفي عبده  جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا وذلك بعد تصريحاتها عن الخيانة الزوجية، 

 ظهرت الفنانة  فيفي خلال برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما ابراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس.

وقدمت فيفي نصائحها للزوجات اللواتي يكشفن خيانة أزواجهن.

 وقالت فيفي عبده  "الرجالة كلها بتخون واللي تقول مش بيخون وماشي على الصراط المستقيم مش صحيح، ولابد الراجل يكون عنده نزوات، وبتبقى قمر وتتخان والمفروض تعمل نفسها مش عارفة" 

الست لو واجهت الراجل بخيانته أكبر غلط لها في الحياة، الحياة دلوقتي صعبة ونسبة الطلاق عالية جدا، وهي حقها تفتش وراها وحقه يخلي باله من مراته ولكن الست لازم تفهم ولو عرفت أنه بيخونها تطنش.

وتابعت: الرجل لو بيحب مراته يبيع أي حاجة في الدنيا عشانها لكن هي لازم تستحمل وتعدي، وكان في ناس بتحاول تشككني في جوزي ولكن مكنتش بعطي فرصة لكده.

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